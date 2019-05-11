Боевиков ОРДЛО принуждают принимать российское гражданство

Новости Украины: Российское командование объявило обязательную выдачу паспортов боевикам на оккупированном Донбассе

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российская оккупационная администрация усиливает меры по русификации населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

"Масштабы пропаганды возрастают за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев так называемых "специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылке информационных СМС. При этом, российским командованием доведено распоряжение до личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства", - сообщил пресс-секретарь.

В то же время руководством ФСБ РФ вводятся дополнительные ограничения о пересечении неконтролируемого украинской властью участка границы с Россией. Прежде всего ограничения касаются лиц, которые имеют отношение к оккупационным администрациям или проходят службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах т.н. "Л/ДНР".

Для указанной категории лиц пересечение российско-украинской границы возможно лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и целе поездки. В случае попытки таких лиц осуществить выезд в РФ по собственному желанию, осуществляется их тщательный уход на российских пропускных пунктах, после чего в большинстве случаев принимается решение о запрете им на въезд в Россию. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на упрощенный порядок получения российского паспорта могут претендовать жители ОРДЛО, а также граждане Украины, которые в марте 2014 года проживали в Крыму.

Украина, США и страны ЕС осудили решение Кремля об упрощенном порядке предоставления российского гражданства гражданам Украины, заявив, что это грубое нарушение норм международного права и государственного суверенитета Украины. Проблему российской "паспортизации" оккупированных территорий обсудили на заседании Совета безопасности ООН.