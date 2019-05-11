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Родители мальчика, удерживаемого в посольстве Дании, договорились о будущем сына

Родители мальчика, удерживаемого в посольстве Дании, договорились о будущем сына
21:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Двухлетний мальчик с мамой покинули посольство Дании в Киеве, родители договорились о дальнейшем совместном воспитании сына.

Родители двухлетнего мальчика Даниэля, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, договорились о дальнейшем совместном воспитании сына, ребенок и мать покинули посольство, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В сложных жизненных ситуациях важно оставаться людьми. Только Даниэль вместе с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой. Мама и отец мальчика заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать своего сына", – написал министр на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

П.Климкин поблагодарил коллег и главу МИД Дании Андерса Самуэльсена и всех, кто помогал в решении этой проблемы.

"Вместе сделали все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно менее травматично для ребенка", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 9 мая министр иностранных дел Украины П.Климкин сообщил, что обсудил с А.Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве.

Ранее президент общественного объединения "Всеукраинское объединение - Защита прав матери" Алина Левченко сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, что в начале мая мальчика забрал от матери Анастасии, гражданки Украины, его отец датчанин, и содержит его в посольстве Дании в Киеве, намереваясь вывезти за границу. Мама доступа к ребенку не имеет.

Мать Анастасия несколько дней под зданием посольства добивается встречи с сыном.

10 мая удерживаемого в посольстве Дании в Киеве двухлетнего мальчика Даниэля осмотрел украинский врач. Со своей стороны МИД Украины с датской стороной искали пути для решения сложившейся проблемы.

В посольстве Дании удерживают мальчика из Запорожья, вмешался Климкин

"Имел откровенную беседу с послом Дании Рубеном Мадсеном и заместителем госсекретаря МИД Дании Ибом Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Андерсом Самуэльсеном", - написал заместитель главы МИД Украины Егор Божок на своей странице в микроблоге Твиттер.

"Удерживаемого на территории посольства Дании малолетнего украинца Даниэля уже осмотрел украинский врач – с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно решить ситуацию", - проинформировал Е.Божок.

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МИД, Павел Климкин, Посольство Дании.
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