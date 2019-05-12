С памятника основателям Киева, неизвестные сорвали медную обшивку

Новости Украины: В Киеве вандалы оторвали медную обшивку с памятника основателям столицы

Вандалы повредили памятник основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбидь на Днепровской набережной.

Об этом сообщает "Типичный Киев" в Facebook.

"С памятника основателям Киева, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в селе Орловка (Мамашай) под Севастополем в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар, сообщается на странице Crimean Tatars в Facebook.