Россия глушит украинские радиостанции в аннексированном Крыму

Новости Украины: Россия глушит сигнал украинских радиостанций в временно оккупированном Крыму.

Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на севере Крыма полностью или частично глушат сигналом российских радиостанций. Об этом свидетельствует мониторинг Крымской правозащитной группы (КПГ), проведенный в марте-апреле 2019 года.

В ходе мониторинга были проверены 13 частот семи украинских радиостанций, получивших от Нацтелерадио разрешение на вещание на территории Северного Крыма из подконтрольных Украине поселков Чонгар и Чаплынка.

"Мониторинг организован с помощью автомагнитол в населенных пунктах Cеверного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска Чаплынка", - сообщили в КПГ.

Он был проведен в 20 населенных пунктах: Надежино, Красноармейское, Вишневка, Крепкое, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова балка, Филатовка, Ишунь, Томашевка, Воинка.