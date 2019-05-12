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Россия глушит украинские радиостанции в аннексированном Крыму

Россия глушит украинские радиостанции в аннексированном Крыму
12:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Россия глушит сигнал украинских радиостанций в временно оккупированном Крыму.

Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на севере Крыма полностью или частично глушат сигналом российских радиостанций. Об этом свидетельствует мониторинг Крымской правозащитной группы (КПГ), проведенный в марте-апреле 2019 года.

В ходе мониторинга были проверены 13 частот семи украинских радиостанций, получивших от Нацтелерадио разрешение на вещание на территории Северного Крыма из подконтрольных Украине поселков Чонгар и Чаплынка.

"Мониторинг организован с помощью автомагнитол в населенных пунктах Cеверного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска Чаплынка", - сообщили в КПГ.

На украинских радиостанциях сейчас звучит более 50% украинских песен

Он был проведен в 20 населенных пунктах: Надежино, Красноармейское, Вишневка, Крепкое, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова балка, Филатовка, Ишунь, Томашевка, Воинка.

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Все по теме:

Россия, Крым, Радиовещание, Аннексия Крыма, Нацтелерадио.
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