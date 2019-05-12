Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма
Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма
Роспуск Рады: Команда Зеленского обнародовала первую видеопетицию
Роспуск Рады: Команда Зеленского обнародовала первую видеопетицию
Десна дома обыграла Олимпик
Десна дома обыграла Олимпик
Стало известно, почему на KHAYAT напали в Киеве
Стало известно, почему на KHAYAT напали в Киеве

Главному редактору украинского телеканала сожгли автомобиль

Главному редактору украинского телеканала сожгли автомобиль
15:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Главному редактору телеканала ТВi Владимиру Егорову подожгли автомобиль.

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

"Сегодня в 04:30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", – написал В.Егоров на своей странице в соцсети Facebook сразу после инцидента.

По его словам, ему не поступали в последнее время угрозы, "но догадки есть".

В Ровенской области сгорел гараж, погибли двое людей

Позже главред телеканала рассказал, что пожарные и полиция приехали оперативно и "свою работу сделали". Однако, по словам В.Егорова, автомобиль после пожара восстановлению не подлежит.

В подтверждение своих слов он опубликовал несколько снимков горящего автомобиля и последствий инцидента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Поджог, Телеканал ТВі, Владимир Егоров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
02 Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
03 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
04 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
05 Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
На Киев надвигается сильная гроза
На Киев надвигается сильная гроза
На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
Ким Кардашян показала, как прошла вечеринка baby shower
Ким Кардашян показала, как прошла вечеринка baby shower
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь