В Харькове трамвай сошел с рельс и протаранил легковушку (Фото)

Новости Украины: Трамвай сошел с рельс и врезался в машину с женщиной и ребенком.

В Харькове трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем Toyota, травмирована женщина и 4-летняя девочка.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 41-летнюю женщину-водителя легковушки и пассажира-ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Отмечается, что авария произошла 12 мая около 11:10 на пересечении Московского проспекта и улицы Академика Павлова. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Напоминаем, в Виннице в четверг, 2 мая, около 14:00 на перекрестке по улице Замостянской и проспекта Коцюбинского трамвай столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. По состоянию на 16:30 за медицинской помощью обратились 9 человек, трое из них госпитализированы.