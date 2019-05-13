Штаб ООС: На Донбассе ранены трое украинских военнослужащих

За минувшие сутки боевики 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
"12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четырежды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Авдеевки, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Гнутово, дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи н.п. Каменка и Новотроицкое, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе н.п. Талаковка, трижды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около н.п. Богдановка, Старогнатовка и Гранитное, дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли трижды из минометов калибра 120 мм - вблизи н.п. Крымское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у н.п. Новотошковское, из станковых противотанковых гранатометов - около н.п. Зайцево.
По данным украинской разведки, 12 мая двое боевиков ранены.
"С начала текущих суток враг из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Богдановка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", - отметили в штабе.
Также в штабе ООС добавили, что с начала текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.