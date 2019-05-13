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В Ровенской области в дом депутата бросили гранату

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В Ровенской области в дом депутата бросили гранату
11:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Неизвестные бросили гранату в дом депутата одного из райсоветов Ровенской области, никто не пострадал.

Неизвестные минувшей ночью бросили гранату в дом депутата одного из районных советов Ровенской области. Боеприпас взорвался, никто не пострадал, так как в помещении никого не было.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, около 3.00 ночи от 57-летнего жителя села Яцьковичи поступило сообщение о брошенной в его дом гранате. Следственно-оперативная группа на месте события установила, что владелец дома работает в лесничестве и является депутатом райсовета.

Согласно результатам осмотра взрывотехниками, в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно со двора.

На Донбасе из-за взрыва погиб местный житель

"В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в г.Ровно", - сказано в сообщении. Криминалисты изъяли с места происшествия обломки гранаты и запал к ней с маркировкой.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, от взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный.

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Ровенская область, Взрыв, Депутаты, Происшествие.
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