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Укрзализныця приостанавливает ж/д сообщение с Кропивницким

Укрзализныця приостанавливает ж/д сообщение с Кропивницким
14:57 Сегодня Телеграф Укрзализныця Фото: wikipedia.org

Новости Украины: Через Кропивницкий до середины июня не будут идти поезда.

С 30 мая по 15 июня из-за строительства транспортного путепровода приостанавливается железнодорожное сообщение с Кропивницким, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, по требованию местных властей меняется расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий. В частности, изменения затронут поезда на участке Знаменка - Помошная.

По измененному маршруту и расписанию в обход Кропивницкого будут курсировать следующие поезда: № 120/119 Запорожье - Львов, № 053/054 Днепр - Одесса, № 007/008 Харьков - Одесса, № 790/789 Киев - Кременчуг, № 091/092 Одесса - Константиновка, № 59/60 Харьков - Одесса.

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Также в УЗ отметили, что пассажиры, которые до 6 мая оформили проездные документы на указанные поезда в случае отказа от поездки до отправления поезда могут вернуть проездные документы в кассах.

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Укрзализныця, Поезда, ж/д сообщение, Кропивницкий.
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