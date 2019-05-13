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День в ООС: Боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

День в ООС: Боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
19:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток.

С начала суток понедельника и до 18.00 боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применяя, в том числе, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи с.Богдановка; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у г.Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи г.Авдеевка.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи н.п.Луганское.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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