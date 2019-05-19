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"Укравтодор" хочет превратить дорогу Киев-Одесса в полноценный автобан

"Укравтодор" хочет превратить дорогу Киев-Одесса в полноценный автобан
19:09 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Дорога М-05 Киев-Одесса частично станет бетонной.

"Укравтодор" намерен превратить автодорогу М-05 Киев-Одесса в полноценный автобан.

Об этом в пятницу сообщил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, пишет ЦТС.

"Несколько дней назад мне удалось убедить наших коллег из Европейского инвестиционного банка, чтобы все последующее кредитное финансирование, которое мы получим, было направлено именно на дорогу М-05 Киев-Одесса, чтобы через несколько лет иметь полноценный автобан", - сказал он.

"Планируем эту дорогу в пределах Черкасской области - в асфальтобетоне, а в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей - в цементобетоне", - сообщил Новак.

Он уточнил, что в 2019 году его ведомство полностью подготовит проектную документацию на капитальный ремонт дороги в пределах Черкасской области.

Также в текущем году в "Укравтодоре" надеются перейти к проектированию капремонта тех участков в трех областях, которые будут строиться с применением цементобетонного покрытия.

"В этом году ремонтируем трассу Киев-Одесса за счет госбюджета, также планируем капитально отремонтировать участки этой дороги в Киевской области за счет средств МФО", - отметил Новак.

"В частности, в Черкасской области за средства Дорожного фонда ремонтируем участок протяженностью 15 км. Это половина протяженности наиболее проблемного участка - между Жашковом и Уманью", - добавил топ-менеджер.

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Все по теме:

Укравтодор, Ремонт дорог, Киев - Одесса, Славомир Новак, М-05.
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