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Среда, 22.05.2019

Бойцы "Азова" уничтожили гаубицу боевиков на Светлодарской дуге (Видео)

Военнослужащие отдельного отряда специального назначения полка особого назначения Нацгвардии Украины "Азов" артиллерийскими ударами ликвидировали в районе Светлодарской дуги (Донецкая обл.) гаубицу. Еще замаскированную технику и взводный опорный пункт боевиков. "Бойцы спецподразделения "Азов", которые выполняют боевые задачи на Светлодарской дуге, продолжают уничтожать противника, который посягнул на украинскую землю. Недавно БТГр (батальонная тактическая группа – ИФ) "Азова" зафиксировала вражескую гаубицу и успешно отработала по ней. Также уничтожен взводный опорный пункт противника и замаскированную технику", - говорится в сообщении, сопровождающем соответствующий видеоролик, опубликованный на Ютуб-канале полка "Азов".
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook
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23:11 Вс, 19 Май 2019 Телеграф
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