На Донетчине почтили память военных, погибших под Волновахой

Новости Украины: На Донбассе под Благодатным почтили память 18 погибших военных.

В Донецкой области под Благодатным почтили память 18 погибших украинских военнослужащих 51-й ОМБР.

Об этом 19 мая сообщается на официальном сайте Донецкой военно-гражданской обладминистрации.

"Они погибли за нас: под Благодатным почтили память погибших военнослужащих 51-й ОМБР. Пять лет назад двадцать второго майского дня на место временной дислокации бригады, оторая находилась между поселками Ольгинка и Владимировка, напали террористы. В результате неравного поединка погибли 18 военнослужащих, которые до конца жизни гордо несли свой долг перед государством", - говорится в сообщении.

Отмечено, что о том страшном бою под Волновахой до сих пор вспоминают обожженные огнем деревья и ржавые гильзы, лежащие буквально под большим дубовым крестом и мемориальной стелой с именами и фамилиями всех героев.

Память 18 погибших почтили участники траурного митинга. У памятного знака собрались их родные, представители областной, районной, городской власти, боевые побратимы, молодежь, общественность, чтобы вспомнить тех, чья жизнь трагически оборвалась, защищая украинскую землю от российского оккупанта. Присутствующие почтили память защитников минутой молчания и возложили к памятному кресту цветы.