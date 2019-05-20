На Ривненщине от удара молнии сгорел дом полицейского

Новости Украины: Молния сожгла дом патрульного полицейского.

В Здолбунове Ривненской области от удара молнии сгорел дом, в котором жил полицейский с семьей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Ривненщины Оксана Юрченко.

“Наш коллега ривненский патрульный Максим Загородний, который никогда не был равнодушным к чужому горю, теперь сам нуждается в нашей помощи. Из-за молнии, которая попала в дом в Здолбунове, где проживала большая семья, без крыши над головой остались семь человек”, - написала Юрченко.

Она попросила неравнодушных помочь пострадавшей семье: “Слава Богу, все живы, а мы просим помочь нашему коллеге, у которого не осталось ничего из вещей, сгорела даже форма”.

Напоминаем, накануне на Тернопольщине шаровая молния взорвалась в сельском доме. В здании находились двое взрослых и пятеро детей. Всех доставили в больницу, и после осмотра отпустили домой.