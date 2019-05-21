В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч (Видео)

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями. Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе. По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло в понедельник примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района. На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнями. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.