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Среда, 22.05.2019

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч (Видео)

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями. Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе. По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло в понедельник примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района. На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнями. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.
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07:38 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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