В Киеве машина вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов

Новости Украины: В центре Киева автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин.

В понедельник, 20 мая, на бульваре Тараса Шевченко в Киеве легковой автомобиль вылетел на тротуар, в результате чего пострадали две женщины, сообщил интернет портал "Вартови Еспресо".

По предварительной информации, водитель легкового авто спускался по бул.Тараса Шевченко. За рулем ему стало плохо и он не справился с управлением транспортным средством.

"В результате автомобиль вылетел на тротуар, сбил дерево и снес ограждение под деревом. После чего авто занесло на двух женщин, которые в это время шли по тротуару", – сказано в сообщении на сайте портала в понедельник вечером.

Водителя и двух женщин-пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализировала скорая.

Напомним, в Днепре во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись 3 автомобиля, погибли 3 человека, среди них 11-летний мальчик, виновник аварии задержан.