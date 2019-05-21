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В Киеве пикетируют Конституционный суд: требуют не отменять закон о декоммунизации

В Киеве пикетируют Конституционный суд: требуют не отменять закон о декоммунизации
12:23 Вт, 21 Май 2019 Телеграф По материалам: УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Возле здания Конституционного суда активисты требуют не отменять закон о декоммунизации, так как для его отмены оснований нет.

В Киеве около сотни активистов возле здания Конституционного суда Украины устроили пикет с требованием не отменять закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Сообщается, что именно в это время на заседании Конституционного суда проходит рассмотрение конституционности норм закона о декоммунизации. Известно, что в акции у здания суда принимают участие представители "Правого сектора", ВО "Свобода" и Украинской Галицкой партии.

Активисты устроили протест, так как считают, что юридических причин для отмена закона о декоммунизации нет. Кроме того, в случае признания закона неконституционным участники акции обещают жесткое сопротивление реваншу пророссийских сил.

Отмечается, что у здания Конституционного суда активисты также устроили перформанс. Возле забора стоит мужчина в кожаном плаще, в шапке-ушанке, на лице которого маска президента РФ Владимира Путина. На заборе висит гипсовая голова Владимира Ленина, а рядом стилизованная виселица и подпись "Палач украинского народа".

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В представлении указано, что законом №317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" "нарушаются права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции, что противоречит демократическим нормам и международным стандартам".

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Заседание, Активисты, Отмена, Конституционный Суд Украины, Закон о декоммунизации, Законность.
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