В Киеве пикетируют Конституционный суд: требуют не отменять закон о декоммунизации

Новости Украины: Возле здания Конституционного суда активисты требуют не отменять закон о декоммунизации, так как для его отмены оснований нет.

В Киеве около сотни активистов возле здания Конституционного суда Украины устроили пикет с требованием не отменять закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Сообщается, что именно в это время на заседании Конституционного суда проходит рассмотрение конституционности норм закона о декоммунизации. Известно, что в акции у здания суда принимают участие представители "Правого сектора", ВО "Свобода" и Украинской Галицкой партии.

Активисты устроили протест, так как считают, что юридических причин для отмена закона о декоммунизации нет. Кроме того, в случае признания закона неконституционным участники акции обещают жесткое сопротивление реваншу пророссийских сил.

Отмечается, что у здания Конституционного суда активисты также устроили перформанс. Возле забора стоит мужчина в кожаном плаще, в шапке-ушанке, на лице которого маска президента РФ Владимира Путина. На заборе висит гипсовая голова Владимира Ленина, а рядом стилизованная виселица и подпись "Палач украинского народа".

В представлении указано, что законом №317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" "нарушаются права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции, что противоречит демократическим нормам и международным стандартам".