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На Киев надвигается ураган

На Киев надвигается ураган
11:11 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Во вторник, 21 мая, в Киев вновь придет сильный ветер.

В ближайшее время и до конца суток 21 мая в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует пресс-служба КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра. Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также следует избегать нахождения возле больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Напомним, в результате осложнения погодных условий произошло срабатывание автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 146 населенных пункта в пяти областях.

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Киев, Ураган, Погода, КГГА, Ветер.
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