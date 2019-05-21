Во Львове проверяют пять объектов из-за сообщения о минировании

Новости Украины: Во Львове анонимы сообщили о минировании трех университетов и двоих торговых центров.

Львовская полиция проверяет сообщения анонимов о минировании трех вузов и двух торговых центров в областном центре, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Судя по адресам, речь идет о Львовской академии Сухопутных войск, Львовском национальном университете имени Ивана Франко и Львовском университете безопасности жизнедеятельности.

"Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы. Специалисты проводят осмотр зданий и прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Сообщения о минировании различных объектов во Львове поступают от анонимов по телефону и электронной почте уже более двух недель. Ни одно из них не подтвердилось.