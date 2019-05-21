В Киеве сгорели сразу пять припаркованных автомобилей

Новости Украины: В Голосеевском районе Киева ночью с 20 на 21 мая подожгли автомобили.

В ночь на вторник, 21 мая, на проспекте Глушкова в Киеве в результате пожара пострадали сразу пять автомобилей.

Как рассказали в столичном управлении Нацполиции, сначала загорелся Mercedes, однако вскоре пламя перекинулось на припаркованные рядом с ним машины.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Согласно предварительным данным, неизвестный злоумышленник облил капот Mercedes горючим веществом, после чего поджег его.

Видео с пожаром и последствиями опубликовал у себя на странице журналист Евгений Агарков. Он проснулся в четыре утра от запаха дыма и криков, которые раздавались снаружи.

Журналист уверяет, что авто намеренно подожгли. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в балаклаве подошел к Mersedec, облил его, предположительно, бензином и поджег.

Пламя быстро перекинулось на соседние авто. Пожарным было трудно укротить огонь, из-за большого количества припаркованного транспорта они долго не могли подъехать к набору воды.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Поджигателю грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Днепре во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись 3 автомобиля, погибли 3 человека, среди них 11-летний мальчик, виновник аварии задержан.