ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
"21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел украинских позиций вблизи н.п. Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - добавили в штабе.