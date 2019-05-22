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ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения

ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
07:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных.

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел украинских позиций вблизи н.п. Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

День в ООС: Трое военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
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