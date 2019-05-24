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На Львовщине почтили память полковника Армии УНР Коновальца

На Львовщине почтили память полковника Армии УНР Коновальца
06:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Во Львоской области почтили память Евгения Коновальца.

Память полковника Армии УНР, главы Провода украинских националистов Евгения Коновальца почтили на Львовщине в день его гибели.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Возле памятника Евгению Коновальцу в его родном селе Зашков Жолковского района отслужили панихиду.

“Представители власти, общественность возложили цветы к памятнику и совместно исполнили Государственный гимн Украины”, - говорится в сообщении.

Кроме того, народные коллективы исполнили патриотические песни.

Полковник Армии УНР Евгений Коновалец был убит 23 мая 1938 г. в Роттердаме в результате спецоперации НКВД, проведенной Павлом Судоплатовым. Он сумел войти в доверие к Коновальцу, который верил в существование в СССР крепкого подполья. Эту “нелегальную группировку” и представлял по легенде Судоплатов под псевдонимом “Павлусь Валюх”. Он передал Коновальцу взрывчатку, замаскированную под коробку конфет с украинским орнаментом в качестве подарка “от друзей”.

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Похоронен Коновалец на кладбище Кросвейк в Роттердаме. На могиле часто проходят торжественные памятные мероприятия памяти с участием украинских дипломатов и военных.

В родном селе в честь Коновальца организовуют национально-патриотический фестиваль “Зашков — земля героев”, а в доме, где он родился и вырос, открыт музей.

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Армия, УНР, Полковник, Евгений Коновалец, Почтили память.
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