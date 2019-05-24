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Во Львовской области упал лифт, погибли два человека

Во Львовской области упал лифт, погибли два человека
09:32 Сегодня Телеграф lv.dsns.gov.ua Фото: lv.dsns.gov.ua

Новости Украины: Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта.

Два человека погибли в результате падения грузового лифта на складе частного предприятия в с.Бучалы Городоцкого района Львовской области.

Как сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области, инцидент произошел 22 мая. Его причины и обстоятельства устанавливают сотрудники полиции.

Спикер ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев рассказал УНИАН, что погибшие – жители области возрастом 23 и 32 года. Они работали на предприятии.

"Грузовой лифт упал на них. Люди погибли. Спасатели вручную поднимали лифт, чтобы достать из-под него тела", – отметил он.

Напомним, во Львове в результате столкновения двух автобусов маршрутного такси получили травмы пятеро пассажиров транспортных средств, среди которых – женщина на восьмом месяце беременности

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Лифт, Жертвы, ГСЧС, Происшествие.
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