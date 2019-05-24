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Пятница, 24.05.2019
Большая вода на Закарпатье: погиб ребенок, подтоплены десятки домов, разрушен мост
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Большая вода на Закарпатье: погиб ребенок, подтоплены десятки домов, разрушен мост

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Большая вода на Закарпатье: погиб ребенок, подтоплены десятки домов, разрушен мост
10:41 Сегодня Телеграф Фото: zk.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Закарпатье подтопленными остаются 24 жилых дома, почти 400 домохозяйств, объекты инфраструктуры области.

Состоянием на утро пятницы, 24 мая, в 16 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтопленными остаются 1 жилой дом и 151 домохозяйство, в Закарпатской области – 23 жилых дома и 241 домохозяйство, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р.Латорица в с.Котельница Воловецкого района и поврежден мост через местный поток в с.Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых укреплений", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Кроме того, наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи с. Ольховка Иршавского района и перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с.В.Комяты и с.Шаланки Виноградовского района. Организован объезд.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 15 выездов для оказания помощи населению, откачано 11 тыс. 920 куб. м воды. Для откачки воды и оказания помощи населению привлечено от ГСЧС 40 чел. л/с, 4 мотопомпы, 3 плавсредства и 7 ед. техники.

"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Закарпатской области", – сказано в сообщении.

Напомним, в поселке городского типа Воловец Закарпатской области произошло чрезвычайное происшествие. В пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации сообщили, что ученик 5-ого класса 2009 года рождения около 13:00 вышел на перемене из школы и пошел посмотреть на подъем воды в горной реке Выча.

Большая вода на дороге: трасса Мукачево - Рогатин перекрыта из-за паводка (Видео)

По словам очевидцев, мальчик упал в водоем и его подхватило течением. Отмечается, что уровень воды в реке резко повысился из-за паводка. Люди бросились спасать ребенка до приезда спасателей, но им это не удалось. В 8:40 24 мая одна из поисковых групп нашла тело мальчика, который вчера упал в реку Вича. Место обнаружения находится в 3 км от места исчезновения на ул. Яблонев в пгт Воловец

Ранее сообщалось, что на Закарпатье обрушился мост из-за резкого поднятия уровня воды. Ливни в регионе продолжатся, предупреждают в ГСЧС. Местные власти отмечают, что из-за обильных осадков, вода в реках Закарпатья превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году.

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Закарпатье, Река, ГСЧС, Паводок, Закарпатская ОГА, Подтопления, Котельница.
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