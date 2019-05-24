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Пятница, 24.05.2019

Большая вода на Закарпатье: последствия паводка сняли с помощью дрона (Видео)

В Сети появилось видео с последствиями паводка в Мукачево Закарпатской области, снятое с высоты с помощью дрона. На нем видно, что из-за продолжительных ливней, обрушившихся на регион, уровень воды в речке Латорица резко поднялся, в результате чего она вышла из берегов, подтопив близлежащие районы. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 24 мая от наводнения на Закарпатье пострадали более 240 домохозяйств, а также 2005 га сельхозугодий и пастбищ. Кроме того, вода повредила 15 мостовых переходов.
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Наводнение, Видео, Закарпатская область, Мукачево, Паводок.
11:52 Сегодня Телеграф
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