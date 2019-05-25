Полиция Луганщины проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

Новости Украины: На Луганщине в полицию поступило 2 сообщения о подкупе избирателей.

В Луганской области правоохранители проверяют сообщения граждан о возможном подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из кандидатов в народные депутаты, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня, в течение дня в полицию поступило 2 сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты", говорится в сообщении.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ст.60 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.

Напоминаем, Харьковская местная прокуратура №2 совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили жительницу Луганской области, которая дала взятку руководителю отделения одного из государственных банков за проведение идентификации пенсионных банковских карт жителей ОРЛО