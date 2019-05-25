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ГСЧС в Одессе устроила праздник для детей

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ГСЧС в Одессе устроила праздник для детей
14:05 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Спасатели ГСЧС в Одессе проводят семейный праздник с демонстрацией своих умений и специальной техники.

Государственная служба чрезвычайных ситуация на морском вокзале Одессы организовала ежегодный праздник «Семейный день чрезвычайных ситуаций», сообщает корреспондент.

В рамках тематического дня ГСЧС продемонстрировала 17 единиц специализированной морской и сухопутной техники, направленной на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Спасатели продемонстрировали технику для тушения пожара, а также катера и водолазное снаряжение с раритетными образцами. Всего на празднике присутствуют 50 человек ГСЧС.

По словам полковника службы гражданской защиты ГСЧС Александра Крицкого, «Семейный день чрезвычайных ситуаций» направлен на привлечения семей с детьми к ознакомлению с элементарными мерами безопасности, применимыми в случаях чрезвычайных ситуаций.

Спасатели организовали выступления кинологов с собаками, мастер-класс оказания медпомощи пострадавшим и тренировки по подаче воды, в рамках которых детям разрешили воспользоваться пожарным рукавом. Кроме этого, ожидается демонстрация деятельности водолазов по спасению людей и показательную демонстрацию возможностей катера «Гранит» по ликвидации пожаров в портах и акваториях судов.

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Одесса, ГСЧС, Семейный день чрезвычайных ситуаций.
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