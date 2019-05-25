Скачать
Суббота, 25.05.2019
МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж
МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж
Выборы в Европарламент продолжаются: голосуют Литва, Мальта и Словакия
Выборы в Европарламент продолжаются: голосуют Литва, Мальта и Словакия
Динамо выиграло молодежный чемпионат Украины
Динамо выиграло молодежный чемпионат Украины
"Голос. Дети": известны имена жюри 5 сезона шоу
"Голос. Дети": известны имена жюри 5 сезона шоу

В Киеве проходит международная выставка электромобилей Plug-In Ukraine

В Киеве проходит международная выставка электромобилей Plug-In Ukraine
16:31 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: avtodream.org

Новости Украины: В Киев на выставку электрокаров впервые привезли Tesla Rоadster.

В Киеве открылась международная выставка электрокаров Plug-In Ukraine.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Во время выставки в Украине впервые презентуют Tesla Rоadster.

Также привезли Nissan Leaf второго поколения, Chevrolet Bolt, Tesla Model S, BYD и другие.

Выставка продлится до 26 мая в выставочном центре "Акко Интернешнл" на просп. Победы.

Как отмечает пресс-служба Госэнергоэффективности, глобальный рынок электромобилей быстро растет. Если в 2010 г. в мире было продано лишь несколько тысяч электрокаров, то в 2018 - уже более 2 млн таких экологических авто.

По данным Bloomberg, в 2025. ожидается рост продаж до 10 млн электромобилей в год.

"Украина также следует этому тренду. Если в 2015 в Украине было всего около 500 электромобилей, то по состоянию на 01.05.2019 - уже более 12600", - сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук на открытии выставки.

Стимулирующим фактором перехода на электротранспорт является резкое сокращение стоимости аккумуляторов в мире.

Кроме этого, в Украине отменен НДС на ввоз электрокаров к 2022 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Электромобили, Tesla Roadster, Plug-In Ukraine.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
02 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
03 "Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
04 Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
05 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовое предупреждение: синоптики обещают ухудшение погоды
Штормовое предупреждение: синоптики обещают ухудшение погоды
Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морякам
Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь