В Киеве проходит международная выставка электромобилей Plug-In Ukraine

Новости Украины: В Киев на выставку электрокаров впервые привезли Tesla Rоadster.

В Киеве открылась международная выставка электрокаров Plug-In Ukraine.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Во время выставки в Украине впервые презентуют Tesla Rоadster.

Также привезли Nissan Leaf второго поколения, Chevrolet Bolt, Tesla Model S, BYD и другие.

Выставка продлится до 26 мая в выставочном центре "Акко Интернешнл" на просп. Победы.

Как отмечает пресс-служба Госэнергоэффективности, глобальный рынок электромобилей быстро растет. Если в 2010 г. в мире было продано лишь несколько тысяч электрокаров, то в 2018 - уже более 2 млн таких экологических авто.

По данным Bloomberg, в 2025. ожидается рост продаж до 10 млн электромобилей в год.

"Украина также следует этому тренду. Если в 2015 в Украине было всего около 500 электромобилей, то по состоянию на 01.05.2019 - уже более 12600", - сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук на открытии выставки.

Стимулирующим фактором перехода на электротранспорт является резкое сокращение стоимости аккумуляторов в мире.

Кроме этого, в Украине отменен НДС на ввоз электрокаров к 2022 году.