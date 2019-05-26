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В супермаркете Киева мужчина пытался задушить ребенка

В супермаркете Киева мужчина пытался задушить ребенка
04:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пьяный мужчина, в киевском супермаркете, пытался задушить ребенка.

В Киеве в супермаркете по улице П. Тычины пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В частности, 9-летний мальчик вместе со своей мамой стоял у кассы в супермаркете, когда к нему подошел мужчина и начал душить. Мама мальчика сразу набросилась на мужчину, начала избивать, тогда он отпустил ребенка и упал. Мужчину задержали охранники супермаркета и держали до приезда правоохранителей.

Уже на месте полицейские установили, что нападавший был пьян, в его крови обнаружили 3,09 промилле алкоголя. Задержанный оказался местным жителем 1977 года рождения. Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"), а суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

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По информации полиции, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

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Киев, Полиция, Супермаркет, Пьяный, Задушить.
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