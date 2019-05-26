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На Волыни солдат-контрактник покончил с собой

На Волыни солдат-контрактник покончил с собой
00:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Тело военного было обнаружено в квартире, которую он арендовал.

На Волыни покончил с собой солдат-контрактник 14-й отдельной механизированной бригады.

Как сегодня сообщили  в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады, исчезновение военнослужащего обнаружили вчера во время построения личного состава воинской части.

Сразу же командования бригады организовало поиски солдата. Его тело было обнаружено за пределами воинской части, в квартире, которую он арендовал. Мужчина покончил с собой. Как отмечается, военнослужащий не оставил записки с объяснением своего поступка.

Он проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно, и служебных проблем не было. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование. Полиция открыла уголовное производство.

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Продолжается выяснение всех обстоятельств этого происшествия. Как пишут местные СМИ, тело солдата сегодня привезли в село Духче, где он родился и будет похоронен. Сообщается, что парень рано потерял мать, его воспитывал отчим.

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Полиция, Армия, Солдат, Самоубийство, Военный.
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