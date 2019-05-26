В Одесской области фура врезалась в микроавтобус: четверо пострадавших

Новости Украины: На объездной дороге возле села Усатово Одесской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и грузовой автомобиль "Даф".

В Беляевском районе грузовой автомобиль DAFстолкнулся с микроавтобусом Mercedes. Пострадали четыре человека, сообщает управление Нацполиции в Одесской области в воскресенье, 26 мая.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров микроавтобуса.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Днепре во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись 3 автомобиля, погибли 3 человека, среди них 11-летний мальчик, виновник аварии задержан.