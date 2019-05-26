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ГСЧС в Киеве уничтожила 28 снарядов времен Второй мировой войны

ГСЧС в Киеве уничтожила 28 снарядов времен Второй мировой войны
15:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Быковнянском лесу в Киеве найдено 28 снарядов времен Второй мировой.

29 снарядов времен Второй мировой войны было обнаружено и уничтожено в Киеве в субботу, 25 мая, все они были вывезены и уничтожены на полигоне, сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве

"25 мая в лесу возле поселка Быковня в Деснянском районе столицы обнаружены артиллерийские снаряды АС-76 мм в количестве 27 единиц и АС-122 мм в количестве 1 единица, а также в Шевченковском районе столицы на территории частного домовладения на ул.Тешибаевской, 27-а, обнаружен артиллерийский снаряд АС-57 мм. Все обнаруженные взрывоопасные предметы - времен Второй мировой войны", - сообщается на официальном сайте ГСЧС.

Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженные взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 536 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны, информируют в ведомстве.

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Бомба, Вторая мировая война, Снаряд, Снаряды, ГСЧС.
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