Боевики обстреляли дома в Верхнеторецком: обошлось без жертв

Новости Украины: Украинская СЦКК сообщает об обстреле жилых домов в Верхнеторецком.

Жилые дома в Верхнеторецком попали под обстрел боевиков.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«25 мая наблюдательной группой «Авдеевка» украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация по факту обстрела населенного пункта Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области», - говорится в сообщении.

Так, 24 мая с 18.30 до 20.02 с направления населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое из станкового противотанкового гранатомета.

«При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой «Авдеевка» СЦКК зафиксировано, что по улице Вишневая, дом 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая, дом 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома», - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Отмечается, что к счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.