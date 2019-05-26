Митинг за импичмент Зеленскому: В Ровно проверяют действия полицейских

Новости Украины: В Ровно проверяют действия полицейских, составивших админпротоколы на участников митинга за импичмент Зеленскому.

Начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук инициировал комплексную служебную проверку по составлению админматериалов на двоих человек, которые в субботу, 25 мая, провели в Ровно мирную акцию, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области в воскресенье.

"Вчера, около 12:00 во время несения службы полицейский Ровенского отдела полиции на Майдане Независимости областного центра обнаружил двоих молодых людей с плакатами политического направления. Для установления их личностей девушке и парню было предложено пройти в отдел полиции, на что оба согласились. При этом никоим образом их свобода и передвижения не ограничивались", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что проверку составленных админпротоколов, а также Книгу доставленных и приглашенных в отдел полиции осуществляла Ровенская местная прокуратура, и нарушений со стороны полицейских она не обнаружила.

"Полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей. Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой в соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена по результатам комплексной служебной проверки", - сказал Самчук.

В то же время, в полиции отмечают, что для недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доведена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений.

Как сообщает местное издание UA:Рівне, в субботу 20-летний мужчина и 16-летняя девушка провели на главной площади областного центра импровизированный митинг за импичмент президента Украины Владимира Зеленского, держа в руках вручную изготовленные плакаты соответствующего содержания. По их словам, правоохранители их задержали, о чем сами заявляли им в отделении, но после составления админпротоколов отпустили.

В тот же день в полиции сообщили, что участников митинга не задерживали, а пригласили в городтел полиции, на что те якобы добровольно согласились. При этом в полиции заявляют, что митинг был несанкционированным, так как его участники не подали заблаговременно соответствующую заявку, в связи с чем протоколы и были составлены.