Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Выборы в Европарламент: Окончательные результаты
Выборы в Европарламент: Окончательные результаты
"Мирные переговоры" по Венесуэле: Гуайдо заявил, что диалог с Мадуро не ведется
"Мирные переговоры" по Венесуэле: Гуайдо заявил, что диалог с Мадуро не ведется
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Полиция Донецкой области изъяла у 18-летнего юноши гранаты и взрывчатку

Полиция Донецкой области изъяла у 18-летнего юноши гранаты и взрывчатку
05:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины: В Донецкой области 18-летний юноша хранил у себя дома гранаты и пластид.

В Донецкой области в селе Сладкая 18-летний юноша хранил у себя дома гранаты с запалами и пластид. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В рамках спецмероприятий по противодействию нелегальному обороту оружия и боеприпасов сотрудники Марьинского отделения полиции получили оперативную информацию, что житель с. Сладкое хранит дома взрывоопасные предметы. Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты РГД- 5 с запалами и 400 г пластида", - говорится в сообщении.

По словам юноши, взрывоопасные предметы он нашел в 2017 году у села вблизи линии боевых действий.

Парень ранее уже был судим.

Пограничники задержали гражданина Молдовы, находящегося в международном розыске

"Также за прошедшие сутки полицейские прифронтовой Авдеевки, получив постановление суда на проведение обыска, изъяли у местного жителя два корпуса от гранаты РГД-5 и Ф-1, и 200 патронов к автомату Калашникова калибром 5,45 мм", - добавили в полиции.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Полиция, Гранаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
04 Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки
05 Кличко заявил о вандализме на недавно открытом мосту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Взрыв грузовика в Ираке: 5 человек погибли еще 8 ранены
Взрыв грузовика в Ираке: 5 человек погибли еще 8 ранены
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Американские студенты смогли запустить ракету в космос
Американские студенты смогли запустить ракету в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь