Полиция Донецкой области изъяла у 18-летнего юноши гранаты и взрывчатку

Новости Украины: В Донецкой области 18-летний юноша хранил у себя дома гранаты и пластид.

В Донецкой области в селе Сладкая 18-летний юноша хранил у себя дома гранаты с запалами и пластид. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В рамках спецмероприятий по противодействию нелегальному обороту оружия и боеприпасов сотрудники Марьинского отделения полиции получили оперативную информацию, что житель с. Сладкое хранит дома взрывоопасные предметы. Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты РГД- 5 с запалами и 400 г пластида", - говорится в сообщении.

По словам юноши, взрывоопасные предметы он нашел в 2017 году у села вблизи линии боевых действий.

Парень ранее уже был судим.

"Также за прошедшие сутки полицейские прифронтовой Авдеевки, получив постановление суда на проведение обыска, изъяли у местного жителя два корпуса от гранаты РГД-5 и Ф-1, и 200 патронов к автомату Калашникова калибром 5,45 мм", - добавили в полиции.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.