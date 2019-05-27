Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Гройсман рассказал, что думает о возможном дефолте в Украине
Гройсман рассказал, что думает о возможном дефолте в Украине
Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника

В Харьковской области молния убила рыбака

В Харьковской области молния убила рыбака
10:29 Сегодня Телеграф hk.npu.gov.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Харьковской области 30-летний рыбак погиб в результате удара молнии.

В Харьковской области мужчина погиб от удара молнии. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, трагедия произошла в селе Надточии Харьковского района.

"Установлено, что во время грозы 30-летний мужчина, рыбак, скрылся под деревом. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно", – говорится в сообщении.

Информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ч.1 ст.115 УК Украины).

Шаровая молния на Тернопольщине травмировала 7 человек

Напомним, в Черновицкой области молния убила двух пастухов. Жители села Вашковцы пасли скот в поле, когда началась сильная гроза. После удара молнии оба погибли на месте.

А в г.Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару, мужчина скончался, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьковская область, Молния, Гроза, Рыбак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Песков заявил, что позиция РФ по вопросу пленных украинских моряков не изменится
04 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
05 Мамина красотка: Елена Кравец показала подросшую дочь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский призвал депутатов голосовать за реформаторские законопроекты
Зеленский выступил с новым обращением к Раде
Трамп назвал условие для возможных переговоров с Ираном
Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь