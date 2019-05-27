В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных

Новости Украины: Сегодня, 27 мая, в исправительной колонии №51 произошел бунт заключенных.

Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает "Думская". Отмечено, что здание пенитенциарного учреждения в настоящее время горит.

Есть информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.

По словам очевидцев, из колонии произошел массовый побег - по неподтвержденной информации, в частном секторе скрылись не менее 15 заключенных. Возле самого учреждения много машин "скорых" и полиции, а также спецназа.

Позже часть беглецов удалось задержать, из на автозаках увезли из колонии.

По информации СМИ, задержаны шесть беглецов. По неофициальной информации, заключенные устроили бунт из-за плохих условий содержания. Порядка ста человек забаррикадировались внутри.

К колонии стянули дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

По данным местных СМИ, нацгвардейцы зашли внутрь колонии. Люстдорфская дорога в настоящий момент перекрыта. Как сказали сотрудники колонии, убит один охранник. Задержали одного из шести сбежавших заключенных.