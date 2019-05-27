День в ООС: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ

Новости Украины: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток.

С начала суток 27 мая боевики трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских военных дважды: вблизи н.п. Николаевка-2 - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у н.п. Пивденное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.