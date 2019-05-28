Кличко: поврежденное стекло на пешеходном мосту в Киеве уже восстановил

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что найдут тех, кто нанес ущерб мосту.

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста – защитное стекло-пленку – восстановили. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Друзья, как и обещал, мы восстановили защитное стекло-пленку, которое повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет Владимирскую горку с Аркой дружбы народов», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту, а подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.

Напомним: на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на защитном слое стекла-пленки на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия – акт вандализма. Основное же закаленное стекло не пострадало. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком.