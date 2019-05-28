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"Затишье" на Донбассе: за сутки боевики четырежды обстреливали позиции ВСУ

"Затишье" на Донбассе: за сутки боевики четырежды обстреливали позиции ВСУ
07:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь.

 За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал при этом, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"27 мая вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи н.п. Березово.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Николаевки Второй, в частности, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также у н.п. Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, и вблизи н.п. Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 27 мая ранены четыре боевика.

"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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