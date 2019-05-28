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В Запорожской области введут особый режим: пройдут учения СБУ

В Запорожской области введут особый режим: пройдут учения СБУ
12:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины: Служба безопасности Украины проведет тактико-специальное антитеррористическое учение с введением особого режима 29-31 мая в Запорожском районе.

На протяжении 29 - 31 мая 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Запорожской области проведет плановые тактико-специальные антитеррористические учения.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь запорожского СБУ Сергей Левченко.

Тренировки состоятся на территории Запорожской области в районе населенных пунктов Новоалександровка, Степное, Лежино, Новоеленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

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Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей и тому подобное.

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СБУ, Запорожская область, ГСЧС, Учения СБУ.
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