Скачать
Вторник, 28.05.2019
Депутаты увеличили территорию одного из районов Донецкой области
Депутаты увеличили территорию одного из районов Донецкой области
Досрочные выборы в Раду: как проголосовать не по месту прописки
Досрочные выборы в Раду: как проголосовать не по месту прописки
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца
Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца

Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению

Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению
15:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zaxid.net

Новости Украины: Суд приговорил обвиняемого в убийстве водителя Познякова, ехавшего с попутчиками из BlaBlaCar, к пожизненному заключению.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал Дмитрия Голуба виновным в убийстве в апреле 2016 года львовянина Тараса Познякова и приговорил его к пожизненному заключению, сообщает интернет-издание "Захид.нет"

"Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве. В общем, приговор суда зачитывали почти 2:00. Дмитрий Голуб, который присутствовал в зале суда, также может обжаловать его в течение 30 дней", - говорится в обнародованной во вторник заметке.

На вопрос, что Голуб сделал с телом Познякова, он сказал: "Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

Издание отмечает, что Голубв ходе заседания нецензурно выражался в сторону отца убитого Александра.

До этого Голуб на протяжении около полутора лет был отстранен от судебных заседаний за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

Полиция обнаружила автомобиль пропавшего львовянина

Как сообщалось, утром 4 апреля 2016г Позняков выехал из Львова в Киев, взяв с собой попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз камеры зафиксировали автомобиль мужчины на заправке в 40 км от столицы. Вместе с ним находились попутчики. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы в районе села Бобрица. 12 апреля стало известно, что в одном из гаражей Киево-Святошинского района был обнаружен автомобиль Познякова.

10 мая правоохранители сообщили, что были установлены и объявлены в государственный розыск двое подозреваемых: Дмитрий Голуб 1979 г.р., позывной "Тоф", уроженец РФ, гражданин Украины, житель г.Черновцы, который находится в розыске за ограбление, и Лука Кингисепп, 1991 г.р., позывной "Лука", уроженец и гражданин РФ, житель г.Макеевка Донецкой области.

Полиция обнародовала данные подозреваемых в убийстве водителя из BlaBlaCar

5 августа 2016г глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что полиция Хмельницкой области задержала Голуба.

Второй подозреваемый - Кингисепп, который три года был в международном розыске, погиб в марте 2019 во время взрыва в киевской квартире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Убийство, Пожизненное заключение, Киево-Святошинский районный суд, BlaBlaCar, Дмитрий Голуб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
04 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
05 Сегодня Рада может принять изменения к военным стандартам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
На Эвересте погиб еще один альпинист
На Эвересте погиб еще один альпинист
Татьяна Литвинова готовится к пополнению в семье
Татьяна Литвинова готовится к пополнению в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь