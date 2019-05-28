Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению

Новости Украины: Суд приговорил обвиняемого в убийстве водителя Познякова, ехавшего с попутчиками из BlaBlaCar, к пожизненному заключению.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал Дмитрия Голуба виновным в убийстве в апреле 2016 года львовянина Тараса Познякова и приговорил его к пожизненному заключению, сообщает интернет-издание "Захид.нет"

"Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве. В общем, приговор суда зачитывали почти 2:00. Дмитрий Голуб, который присутствовал в зале суда, также может обжаловать его в течение 30 дней", - говорится в обнародованной во вторник заметке.

На вопрос, что Голуб сделал с телом Познякова, он сказал: "Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

Издание отмечает, что Голубв ходе заседания нецензурно выражался в сторону отца убитого Александра.

До этого Голуб на протяжении около полутора лет был отстранен от судебных заседаний за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

Как сообщалось, утром 4 апреля 2016г Позняков выехал из Львова в Киев, взяв с собой попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз камеры зафиксировали автомобиль мужчины на заправке в 40 км от столицы. Вместе с ним находились попутчики. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы в районе села Бобрица. 12 апреля стало известно, что в одном из гаражей Киево-Святошинского района был обнаружен автомобиль Познякова.

10 мая правоохранители сообщили, что были установлены и объявлены в государственный розыск двое подозреваемых: Дмитрий Голуб 1979 г.р., позывной "Тоф", уроженец РФ, гражданин Украины, житель г.Черновцы, который находится в розыске за ограбление, и Лука Кингисепп, 1991 г.р., позывной "Лука", уроженец и гражданин РФ, житель г.Макеевка Донецкой области.

5 августа 2016г глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что полиция Хмельницкой области задержала Голуба.

Второй подозреваемый - Кингисепп, который три года был в международном розыске, погиб в марте 2019 во время взрыва в киевской квартире.