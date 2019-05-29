Боевики напали на группу саперов, один пропал без вести

Новости Украины: На Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, один из военнослужащих пропали без вести.

В ходе боевого столкновения у Попасной пропал без вести один боец ООС, двое террористов были уничтожены.

Об этом сообщается на странице 54 отдельной механизированной бригады в Faceook.

"В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе н.п. Попасная группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой. В ходе боя саперами были уничтожены двое военнослужащих противника и один ранен. Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное минскими договоренностями оружие", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали.

Ранее сообщалось, что от начала суток, 28 мая, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, был ранен один военный.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в понедельник, 27 мая, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, что вынудило украинских военных отвечать на обстрелы.