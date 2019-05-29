Сводка ООС: Боевики 11 раз нарушали "режим тишины", один боец ВСУ ранен

Новости Украины: Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.…Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: у населенного пункта Широкино - из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм; вблизи населенного пункта Пищевик - из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское - из минометов калибра 120 мм; дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи населенного пункта Чермалык - из стрелкового оружия.", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Попасная и Железное.

"С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм; у города Марьинка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, один получил ранения.