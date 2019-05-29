В Киеве на заводе Кузня на Рыбальском загорелся корабль

Новости Украины: В Киеве возник пожар на корабле на судостроительном заводе Кузня на Рыбальском, который находится там на ремонте.

В Киеве на пришвартованном судне на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошло возгорание на площади 100 кв. м, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве. По информации ГСЧС, возгорание произошло в трюме пришвартованного судна.

"Это судно находится на ремонтных работах", - сообщили агентству в пресс-службе ГСЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 9:24 среды, а в 10:33 возгорание на площади 100 кв. м был локализирован.

На месте работают 4 единицы техники и 20 человек личного состава

По предварительной информации пострадавших нет.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко. В сентябре 2018 года группа "ТАС" Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, в ноябре корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Тогда же в ноябре ЧАО официально сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о приобретении кипрской компанией суммарного пакета акций судозавода в размере 94,0348%, Максимальная оценка стоимости приобретенного пакета, по данным эмитента - $300 млн.

По итогам работы в 2018 году, согласно предварительным данным компании, ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" увеличило чистую прибыль по МСФО в сравнении с 2017 годом на 77,84% - до 33,12 млн грн.

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) у президента Петра Порошенко за $300 млн.

Напомним, в городе Волочиске Хмельницкой области сгорел моторный вагон электропоезда