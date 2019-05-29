СБУ в Одесской области разоблачила схему хищения государственных средств

Новости Украины: В Одесской области чиновников поселковых советов подозревают в хищении из местного бюджета более 5 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила схему хищения государственных средств из местного бюджета, ущерб оценивается в более 5 миллионов гривен. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В Одесской области сотрудники совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили противоправный механизм присвоения государственных средств из местного бюджета", - указали в СБУ.

Оперативники спецслужбы, как отмечается, установили, что "депутаты одного из поселковых советов совместно с руководством местного коммунального предприятия в течение нескольких лет списывали бюджетные средства на счета подставных лиц при начислении заработной платы". "Также чиновники заключали "фиктивные" соглашения по благоустройству с приближенными к ним коммерческими структурами и подписывали акты якобы выполненных строительных и ремонтных работ", - добавили в СБУ.

По предварительным подсчетам, своей деятельностью злоумышленники нанесли ущерб местному бюджету на более чем 5 миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели ряд обысков по местам работы фигурантов дела и изъяли документацию, подтверждающую их противоправную деятельность. Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.