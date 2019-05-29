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Гройсман поручил расследовать аварию на "Лисовой"

Гройсман поручил расследовать аварию на "Лисовой"
21:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Премьер поручил расследовать причины трагедии на шахте «Лисова» и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков.

Премьер-минитср Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование ситуации на шахте «Лисова» объединения «Львиввугилля» и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков .

Как сообщает пресс-служба Кабмина вечером в среду, глава правительства поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте «Лисова» объединения «Львиввугилля» и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Срок представления результатов расследования - 10 дней.

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В.Гройсман также выразил соболезнования в связи с трагедией.

29 мая на шахте «Лисова» объединения «Львиввугилля» произошел обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров. Шахту в среду посетил президент Владимир Зеленский.

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Правительство, Шахта, ГСЧС, Владимир Гройсман, Лисова.
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