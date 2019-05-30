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Четверг, 30.05.2019
В Ровенской области упал военный вертолет: экипаж погиб
В Ровенской области упал военный вертолет: экипаж погиб
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В Ровенской области упал военный вертолет: экипаж погиб

В Ровенской области упал военный вертолет: экипаж погиб
07:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: 5 человек погибли в результате падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области 29 мая.

Около с.Сестрятин Радивиловского района (Ровенская обл.) потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, погибли четыре члена экипажа и командир, сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.Броды Львовской области)", - говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook в ночь на четверг.

Как отмечается, связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23.27.

В настоящее время на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия.

Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

Напомним, 29 мая 2014 года боевики сбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины под Славянском.

Вертолет доставлял на гору Карачун продукты, воду и бронежилеты украинским военным. Тогда погибли 12 человек – шестеро военнослужащих Нацгвардии Украины, включая экипаж вертолета: там были генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник Сергей Бульдович, майор Виталий Курилович, капитан Сергей Кравченко, прапорщики Валентин Билошкурский и Виктор Липский, и шестеро сотрудников спецподразделения милиции. Чудом выжил один пилот.

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Жертвы, ВСУ, Полигон, Ми-8, Военный вертолет, Ровенская области, Крушение вертолет.
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