В Херсонской области разведчики морского спецназа провели учения: фото

Новости Украины: В Херсонской области на Тендровской косе состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения сил специальных операций ВСУ.

Генеральный штаб провел на Херсонщине тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Соответствующее сообщение появилось на Facebooсk странице Генштаба в четверг.

"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морской центр специального назначения #73МЦСпП на Тендровской косе. Май 2019", - говорится в комментарии.

Как можно понять с фотографий, которые прилагаются к сообщению, в учениях был задействован средний десантный корабль ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко".

Напомним, военнослужащие отдельного отряда специального назначения полка особого назначения Нацгвардии Украины "Азов" продолжают нести службу в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе и поразили противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) долговременную замаскированную огневую точку (ДЗОТ) боевиков.