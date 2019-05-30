В Херсонской области разведчики морского спецназа провели учения: фото

Генеральный штаб провел на Херсонщине тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Соответствующее сообщение появилось на Facebooсk странице Генштаба в четверг.
"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морской центр специального назначения #73МЦСпП на Тендровской косе. Май 2019", - говорится в комментарии.
Как можно понять с фотографий, которые прилагаются к сообщению, в учениях был задействован средний десантный корабль ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко".
Напомним, военнослужащие отдельного отряда специального назначения полка особого назначения Нацгвардии Украины "Азов" продолжают нести службу в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе и поразили противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) долговременную замаскированную огневую точку (ДЗОТ) боевиков.