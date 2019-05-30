В Днепропетровской области взорвали банкомат Приватбанка

Новости Украины: В Каменском Днепропетровской области возле школы взорвали банкомат ПриватБанка, установленный в тамбуре магазина.

В Каменском Днепропетровской области злоумышленники подорвали банкомат ПриватБанка, находящийся в магазине рядом со школой. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в четверг, 30 мая, около 5:00 на улице Дорожной, 24. Рядом с местом происшествия находится средняя школа № 34.

В результате взрыва никто не пострадал. По предварительной информации, взрывное устройство было внутри тамбура придорожного магазина. Визуально, со стороны улицы, банкомат остался невредим, но от взрывной волны в магазине немного повело крышу.

На место прибыли полицейские и сотрудники охранной фирмы. На данный момент неизвестно, удалось ли злоумышленникам украсть деньги.

Как сообщалось, в Киеве в ночь на среду, 29 мая, неизвестные взорвали банкомат в отделении банка на Лесном массиве.

Напомним, в отделении "Альфа-банка" в центре Львова на пл.Галицкой, 13, в ночь на вторник, 28 мая, вспыхнул пожар.

Кроме того, в ночь на пятницу, 17 мая, неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка в магазине "Світанок", который находится в Подгородном на улице Партизанской.

А в марте в Запорожье злоумышленники взорвали банкомат АО КБ "ПриватБанк".